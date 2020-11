Sean Connery souffrait de démence : sa femme française, Micheline, raconte sa fin de vie difficile

Sean Connery s'est éteint de la plus belle façon qui soit, dans son sommeil. L'acteur écossais, qui avait fêté ses 90 ans en août dernier, est décédé dans sa maison des Bahamas, aux côtés de celle qui l'aimait depuis près de cinquante ans, la Française Micheline Roquebrune.

Contactée par le Daily Mail suite à l'annonce du décès de son époux, l'artiste-peintre originaire de Nice a révélé à quoi ressemblait la fin de vie de Sean Connery, "un incroyable modèle d'homme" pour sa veuve. Celui qui a été le premier à interpréter James Bond au cinéma souffrait de démence. "Ce n'était plus une vie pour lui. Il n'arrivait plus à s'exprimer dernièrement. Au final, il est mort dans son sommeil, et c'était juste paisible. J'étais avec lui tout ce temps et il s'en est allé en douceur. C'est ce qu'il voulait", a confié Micheline Roquebrune. L'artiste a ensuite révélé qu'il souffrait de démence et que la maladie avait pris une grande place dans sa vie. Son voeu d'une belle mort, douce et sans douleur a donc finalement été respecté.