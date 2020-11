Sean Connery : Sa veuve Micheline respecte ses dernières volontés, la pandémie s'en mêle

Sean Connery est mort aux Bahamas mais ce n'est pas seulement là que l'acteur mort à l'âge de 90 ans va reposer. Un peu plus d'une semaine après la disparition de l'éternel James Bond, sa veuve, la Française Micheline Roquebrune, a fait savoir que ses cendres seront dispersées à deux endroits, dans le respect des derniers volontés de l'acteur.

L'artiste-peintre de 91 ans a ainsi annoncé au Scottish Mail, dimanche 8 novembre, que les cendres de son défunt mari seront dispersées à deux endroits bien distincts. "Il voulait que ses cendres soient dispersées aux Bahamas et aussi sur ses terres natales", a-t-elle confié. Seul problème, en raison de la pandémie de coronavirus, il est pour le moment impossible de se rendre en Ecosse, et la famille de Sean Connery devra donc patienter pour remplir le dernier souhait de l'acteur. "Dès que cela sera possible et que nous pourrons voyage en toute sécurité, sa famille a l'intention de rentrer en Ecosse avec lui, a ajouté Micheline Roquebrune. Nous aimerions une commémoration pour lui en Ecosse, c'est notre volonté. Mais nous ne pouvons pas dire quand cela sera." La crémation se déroulera donc aux Bahamas, lors d'une cérémonie privée sur l'île des Caraïbes que l'acteur aimait tant et ses cendres seront soigneusement conservées jusqu'à leur transfert vers l'Ecosse.

Sean Connery est en 1930 à Edimbourg, en Ecosse, dans une famille modeste. Sa mère était femme de ménage et son père chauffeur d'engins de chantiers et habitaient dans une petite maison avec deux chambres, sans salle de bain, et des toilettes communes à l'extérieur.

Marié durant quarante-cinq ans à Micheline Roquebrune, Sean Connery s'est éteint à ses côtés, paisiblement, dans son sommeil, comme il l'avait espéré. A la fin de sa vie, l'acteur souffrait de sénilité, ce qui rendait son quotidien difficile. "Ce n'était plus une vie pour lui. Il n'arrivait plus à s'exprimer dernièrement. Au final, il est mort dans son sommeil, et c'était juste paisible. J'étais avec lui tout ce temps et il s'en est allé en douceur. C'est ce qu'il voulait", avait confié Michèle Roquebrune au Daily Mail. "Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement et il est parti paisiblement", avait-t-elle ajouté.