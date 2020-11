Sean Connery et sa femme Micheline touchants : cette belle photo prise pour leurs 45 ans de mariage

Deux femmes ont compté dans la vie amoureuse de Sean Connery. Sa première épouse Diane Cilento, avec qui il a eu son fils unique, Jason, né en 1963. Ce premier mariage avec l'actrice australienne décédé en 2011 a duré onze ans, de 1962 à 1973. Il a pris fin peu de temps après que l'acteur écossais a rencontré la femme de sa vie, une Française, l'artiste-peintre Micheline Roquebrune.

C'est au cours d'un tournoi de golf organisé en 1970 à Marrakech, au Maroc, que Sean Connery et Micheline Roquebrune se sont rencontrés pour la toute première fois. Celui qui a été le premier à interpréter James Bond au cinéma était alors encore marié à Diane Cilento. Mais son coeur a chaviré.

La nuit suivant leur rencontre, Micheline Roquebrune a fait un rêve prémonitoire dans lequel Sean Connery était présent. Interviewée par Paris Match, elle confiait : "L'inconnu, dont je n'ai pas vu le visage, me prend dans ces bras et je me dis : 'Enfin, la paix'". Au petit matin, Micheline en est convaincue. Sean est l'homme de sa vie.

Quelques mois plus tard, Sean Connery a recontacté Micheline Roquebrune et lui a proposé de le rejoindre en Espagne. Micheline a accepté et a retrouvé l'acteur sur une plage de Marbella. Fou d'elle, Sean lui a alors confié : "Tu m'as manqué. Je t'ai dit que j'étais heureux dans mon mariage, je t'ai menti. Je ne cesse de penser à toi, je n'arrive pas à t'oublier." À partir de là, les deux amoureux ne se sont plus jamais quittés et se sont finalement mariés en 1975 à Gibraltar.

Contactée par le tabloïd The Mail on Sunday suite au décès de son mari survenu dans la nuit du 30 au 31 octobre 2020, dans sa maison de Nassau aux Bahamas, Micheline Roquebrune n'a pas seulement raconté les derniers instants difficiles de la vie de Sean Connery. L'artiste de 91 ans originaire de la région de Nice a également partagé une photo intimé, publiée par le Daily Mail.

Cette image saisissante a été prise quelques mois avant la mort de Sean Connery, lorsque l'acteur a célébré ses 45 ans de mariage avec Micheline. La Française apparaît agenouillée près de son époux, visiblement affaibli, une main dans la sienne et l'autre autour de son cou. Son regard est on ne peut plus amoureux.