Mort de Sean Connery : sa petite-fille Saskia exprime sa peine, "C'est irréel"

C'est une nouvelle difficile à digérer pour beaucoup. Sean Connery, immortelle icone du cinéma, est décédé dans la nuit du 30 au 31 octobre 2020. Le comédien de 90 ans est mort de vieillesse dans son domicile de Nassau aux Bahamas. Sa famille, fatalement, est en émoi. Son épouse française, Micheline Roquebrune, a prévenu la BBC en larmes. Et sur les réseaux sociaux, les différents membres de sa famille détaillent leur souffrance. Sa petite-fille Saskia, par exemple, a tenu à lui rendre un hommage bouleversant sur son compte Instagram.

Le Paradis a gagné son ange le plus légendaire

A la mémoire de Sean Connery, la jeune fille a partagé quelques jolis souvenirs. "C'est irréel de devoir dire au revoir à mon meilleur ami, à mon mentor et à mon cher grand-père, a-t-elle écrit. S'il-vous-plaît, respectez l'intimité de ma famille pendant que nous tentons de nous faire à cette nouvelle. Je vous remercie pour tous vos messages et je reviendrai vers vous très bientôt. Le Paradis a gagné son ange le plus légendaire aujourd'hui." Saskia est la fille de Stéphane Connery, le fils de Micheline Roquebrune que l'acteur avait adopté. Il était donc sans doute un peu plus proche de cette partie de la famille, lui qui entretenait des liens compliqués avec son fils Jason...

Il est mort doucement, il a soufflé dans la nuit vers 1h30 du matin

Malgré quelques accrochages familiaux à base d'argent et de noms de famille, Sean Connery semble être parti, en paix, dans un sommeil profond. Une belle mort selon sa petite-fille française par alliance, du côté de Micheline Roquebrune, la journaliste Stéphanie de Renouvin. "On a comme seule consolation aujourd'hui de se dire qu'il est mort dans la nuit, racontait-elle sur BFMTV. Il est mort doucement, il a soufflé dans la nuit vers 1h30 du matin, heure bahamienne puisqu'il est au Bahamas avec mes oncles, ma grand-mère. Il est parti pendant la nuit, de vieillesse..."