Sean Connery : Son petit frère Neil Connery est mort, six mois après lui

La mort de Sean Connery, survenue le 31 octobre 2020, a suscité une vive émotion. La douleur est réveillée par le décès de son petit frère. Neil Connery avait 83 ans.

Neil Connery est mort le lundi 10 mai 2021, près de sept mois après son aîné. Il aurait succombé à une longue maladie que les tabloïds britanniques n'ont pas identifiée. Un ami, Steve Begg, a officialisé la triste nouvelle sur Facebook en écrivant : "J'ai le regret de vous annoncer que Neil Connery, mon bon ami et compagnon de boisson d'Édimbourg, est mort ce matin. Il me considérait comme un piètre rival quand il s'agissait de boire, mais je le respectais beaucoup. Il me regardait comme son grand frère, alors sortir avec lui était toujours intéressant." Neil Connery était marié à Eleanor, avec qui il avait deux filles, Martine et Leone.

Neil Connery était acteur, comme son grand frère Sean Connery. Il n'a pas eu une carrière aussi brillante que ce dernier, et affiche même à sa filmographie un film parodique de James Bond, intitulé Opération Frère cadet et sorti en 1967. La même année, Sean Connery se mettait en scène dans On ne vit que deux fois, cinquième volet de la série consacrée à James Bond. Il a interprété l'agent secret de sa Majesté la reine d'Angleterre dans sept films, entre 1962 et 1983.

"Je n'ai jamais été dupe, je sais que l'on ne serait jamais intéressé à moi si je n'avais pas été le frère d'une vedette, avait déclaré Neil Connery de son vivant. Réussir dans le cinéma n'a jamais été mon objectif. C'était plutôt un jeu, une distraction. Si le film avait fait de moi une star, j'aurais été très heureux, mais cela ne s'est pas passé et je ne regrette rien."

Dans toutes ses interview, le défunt comédien répondait aux questions le comparant à son grand frère. "Je sais que les gens assurent que Sean n'apprécie pas ce que je fais, mais je pense qu'il sait que je ne suis pas une menace pour sa carrière !, avait-il expliqué de son vivant au magazine Photoplay. C'est un acteur qui a sa place. J'ai vu tous ses films. Je les aime tous. Il m'a souhaité bonne chance, et je sais qu'il s'intéresse à ma carrière et à son évolution."