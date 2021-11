Ballon d'or : "On a déjà eu affaire à quelques imbéciles", révélations sur des fuites gênantes...

Le football a beau être un sport collectif, l'une de ses récompenses les plus prestigieuses est individuelle. Créé en 1956 par le magazine sportif France Football, le Ballon d'or est devenu au fil des années un graal que tous les footballeurs convoitent Avec 6 trophées à la maison, Lionel Messi est le joueur le plus récompensé de l'histoire. Il devance son rival de toujoursCristiano Ronaldo qui en a remporté 5. Devenu un véritable phénomène de société dans un sport de plus en plus tourné sur l'individu, le Ballon d'or a de beaux jours devant lui, mais cela se paie au prix de quelques désagréments...

Objet de toutes les curiosités et les convoitises, le résultat du Ballon d'or n'est pas chose facile à conserver, comme l'avoue le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré. "On a appris maintenant qu'il fallait le partager avec le moins de monde possible. Qu'il fallait résister aux entourages, aux intéressés eux-mêmes, aux clubs... C'est dur de protéger un secret comme ça. C'est une attention de tous les moments", insiste-t-il. Malgré ces précautions drastiques, il arrive tout de même certains problèmes humains. "Le seul souci que l'on a eu, c'était les années où notre magazine orné du lauréat partait à l'imprimerie avant la cérémonie. Là, on a déjà eu affaire à quelques imbéciles qui prenaient en photo le classement, photos sur lesquelles on pouvait reconnaître leurs chaussures ou le carrelage...", dévoile Pascal Ferré.

Ceux-là ont fait long feu dans le processus !

Des fuites qui ont évidemment coûté chères aux individus en question. "Ceux-là ont fait long feu dans le processus !", s'amuse le rédacteur en chef aujourd'hui. Quelques semaines avant la cérémonie, qui aura lieu ce soir au Théâtre du Châtelet, Pascal Ferré sent bien certains changements dans les bureaux de France Football. "À la rédaction, on voit parfois des gens traîner que l'on ne voit jamais habituellement. On n'est pas paranos, mais on essaie de faire attention à tout cela", explique-t-il.

Une période très particulière pour le journal sportif, détenteur d'un secret que beaucoup aimeraient connaître. Alors cette année, Messi, Lewandowski ou Benzema ? Résultat dans quelques heures !