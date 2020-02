Baptiste Lecaplain papa gaga : rares photos avec sa fille Thelma

Baptiste Lecaplain se veut particulièrement discret sur sa vie de famille. Le comédien de Pitch n'a jamais révélé l'identité de sa compagne, ni même le sexe et le nom de son deuxième enfant, né en 2018. Dans une interview accordée à Madame Figaro en 2014, il avait malgré tout confié : "La paternité m'a apaisé. Le fait d'être parent remet la vie à plat. Vous avez en face de vous un bébé de 8 mois qui a faim, qui a soif, qui aura besoin d'aller à l'école. Avec un enfant, vous gardez les pieds sur terre, et, dans ce métier, c'est très important."

Peu de temps après la naissance de sa fille aînée, il avait également raconté avec humour au Journal des femmes : "Les journées sont plus longues. Quand je me lève à 7h pour m'occuper d'elle, j'ai l'impression de faire un millier de choses. En fait, je suis un peu comme ces mecs qui critiquent Apple et les iPhone et qui trouvent ça génial quand ils en ont un. Ma fille, c'est un iPhone 8, avec plein de super options."