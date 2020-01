Barack Obama : Sa surprise (très) romantique pour l'anniversaire de Michelle

Pour célébrer l'anniversaire de sa femme Michelle, qui fêtait ses 56 ans, Barack Obama a publié un touchant photomontage de son épouse et lui le 17 janvier 2020. Comme pour se remémorer l'époque de leur jeunesse où ils se sont rencontrés, le 44ᵉ président des États-Unis a posté sur Instagram quatre clichés vintage où le couple apparaît plus uni et plus complice que jamais. En légende, il écrit : "Dans chaque scène, tu es ma star. Joyeux anniversaire bébé !"

Amoureux comme au premier jour, Michelle et son époux ont été tous deux élèves au sein de l'université de Harvard. Ce n'est pourtant pas à la fac que leurs chemins se sont croisés pour la première fois mais dans le cabinet d'avocats Sidley Austin, en 1989. Jeune avocate à l'avenir prometteur, Michelle était alors chargée d'être le mentor de Barack.

Un coup de foudre immédiat a lieu entre les deux jeunes gens et Barack se décide à inviter Michelle pour un premier rencard au cinéma devant le film Do The Right Thing de Spike Lee. En 2014, Michelle avait d'ailleurs confié lors de la projection anniversaire du long métrage à Los Angeles : "C'est le premier film que nous avons vu ensemble lors de notre premier rendez-vous officiel. Barack m'a emmené voir un long métrage indépendant pour me montrer qu'il avait des goûts sophistiqués !" Le couple s'est ensuite marié en 1992 et a eu deux enfants, Malia (21 ans) et Sasha (18 ans). Une histoire d'amour qui dure depuis près de 31 ans et qui semble plus intense de jour en jour pour l'ancien couple présidentiel.

Admirée par son mari mais aussi par le monde entier, Michelle a sorti en 2018 son livre Devenir (énorme carton aux États-Unis). L'ancienne First Lady américaine a également annoncé la sortie d'une web-série qui suivra la vie d'étudiants aux États-Unis. Enfin, Michelle a récemment été nommée "femme la plus admirée" aux États-Unis en 2019.