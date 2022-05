Barbara Lune (Les Anges) enceinte de son 2e enfant : son ventre déjà très rond, annonce en photo

Actuellement à son quatrième mois de grossesse, l'ancienne star des Anges 7 a donc attendu un temps raisonnable avant d'officialiser l'arrivée de son bébé. Pour rappel, l'ex de Raphaël Pépin avait révélé avoir contracté le CMV (le cytomégalovirus) lors de sa première grossesse. Une maladie qui peut être grave puisque comme le révèle le Haut Conseil de la Santé Publique, "si la maladie atteint le foetus, de nombreuses séquelles sont possibles allant d'un retard psychomoteur, à des séquelles auditives, un retard de croissance. Dans certains cas, une mort in utero peut se produire."

"Vous aurez donc bien compris que je n'ai rien annoncé avant parce qu'on ne savait si on allait pouvoir garder notre merveille jusqu'à cette fameuse IRM... Plusieurs mois d'attente et 1 h 30 dans un tube pour enfin avoir un verdict, et tu t'es battu comme un lion mon coeur !", avait-elle ainsi confié à l'époque. Heureusement désormais, cela n'est plus qu'un mauvais souvenir pour la famille de Barbara Lune qui savoure désormais plus sereinement cette seconde grossesse.

Côté professionnel, la jeune femme semble travailler avec son compagnon et se produire au club l'Eden de Saint-Tropez.