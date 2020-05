Barbara Lune malade pendant sa grossesse : les graves dangers pour son fils

Barbara Lune a été révélée aux yeux du grand public en 2014 avec l'émission de M6 Rising Star. Déterminée à lancer sa carrière de chanteuse, elle a poursuivi sur sa lancée avec La Nouvelle Star et enfin Les Anges. Mais ses années télé sont désormais bien loin derrière elle et la jeune femme a trouvé sa nouvelle priorité : son fils Esteban, né le 18 janvier dernier de ses amours avec un certain DJ prénommé Niko.

Lors d'une interview pour Sam Zirah parue lundi 18 mai 2020, Barbara Lune fait le point sur ses premiers mois de maman et surtout sur la maladie dont elle a été atteinte en tombant enceinte : le cytomégalovirus. "J'ai contracté le CMV, c'est un sale virus. On peut aussi bien en être affecté que pas du tout, donc on avançait un peu à l'aveugle et on n'était pas certain de pouvoir garder Esteban jusqu'au bout. On y croyait sans y croire, sans vouloir se faire trop d'illusions non plus. C'était assez difficile", confie-t-elle.

Des conséquences graves pour le bébé

Ce virus passe souvent inaperçu chez les mamans et Barbara Lune en a pris conscience par hasard. "C'est un peu comme le coronavirus, soit on se fait fracasser par le virus, soit on n'a rien du tout. Et on peut le transmettre à bébé quand on est enceinte. Moi, je n'ai pas eu de symptômes, mais certaines personnes dans mon entourage l'ont eu, donc les médecins m'ont dit de me faire tester. Donc je me suis fait tester et j'étais positive. Je l'ai chopé au premier trimestre et c'est la période la plus dangereuse quand on est enceinte."

Son inquiétude est facilement compréhensible étant donné que les conséquences pour le bébé auraient pu être très graves : "Devenir aveugle, sourd, être handicapé, même mort in utero ou à la naissance...", énumère-t-elle. Aujourd'hui apaisée, Barbara Lune peut relativiser sur cette période compliquée. "Dans mon malheur, j'ai quand même eu de la chance, car j'ai pu me faire suivre très tôt. Au final, ça s'est bien terminé puisque Esteban est négatif."

Mais l'ex de Raphaël Pépin ne se doutait pas que l'accouchement se révélerait tout aussi difficile à gérer. "Il a quasiment duré trois jours !", assure-t-elle. Et de poursuivre : "C'était épuisant. Ils ont eu pitié de moi à la clinique, alors ils m'ont posé la péridurale en avance. Mon col ne s'ouvrait pas, je ne dormais plus, ça a été très long." Une première expérience très particulière qui ne l'empêche heureusement pas de vouloir agrandir sa famille. "Un deuxième bébé, on en parle. Ce n'est pas pour tout de suite, mais on en parle."