Barbara Opsomer bientôt de retour au bloc : "J'ai des cellules cancéreuses partout sur..."

C'était Noël avant l'heure pour Barbara Opsomer et Jeremstar ! Le youtubeur a lancé les festivités dans l'émission Baby Story, à laquelle était invitée l'ancienne candidate de télé-réalité. L'occasion pour cette dernière de se confier comme jamais sur différents sujets. Jeremstar l'a notamment poussée à s'exprimer sur la "période un peu stressante" qu'elle traverse actuellement.

"Ça vient du papillomavirus, ça un fait un petit moment que tu avais des soucis de ce côté là et tu as appris donc que tu avais des cellules cancéreuses au niveau de l'utérus", a-t-il introduit. Et pour la maman de Gabriel (7 mois) de confirmer : "C'est ça. En fait, j'ai fait un frottis il y a dix ans et j'ai été voir une spécialiste qui m'a dit qu'il fallait que je fasse attention parce que j'étais porteuse du papillomavirus, et qu'il fallait que j'ai une vie irréprochable. Mais c'était l'époque où justement je m'en foutais, alors qu'elle m'avait bien dit 'revenez me voir l'année prochaine, il faut vraiment qu'on surveille ça'. Et en fait j'ai laissé traîner pendant dix ans", a-t-elle expliqué avec regret.

Lors d'un nouveau frottis, les résultats n'étaient alors naturellement pas bons. "Ça c'était éparpillé un peu partout sur l'utérus donc j'ai des cellules cancéreuses partout, je suis quand même au niveau 3 donc du coup la prochaine étape, c'est l'opération", a-t-elle annoncé. Une étape cruciale que Barbara Opsomer redoute beaucoup...

"J'ai de la chance, ça aurait été dur de me faire enlever l'utérus, surtout à mon âge, on sait jamais si j'ai encore envie d'un deuxième enfant, même si pour l'instant, je n'en veux pas. Et puis pour une femme c'est ultra dur de se faire enlever l'utérus. Ce qui me bouleverse, et j'ai parlé de mon accouchement qui était atroce, c'est de repasser par cette case opération. J'appréhende ce jour-là, après maintenant j'espère qu'on va réussir à tout enlever et que je n'aurai plus de problèmes par la suite", a-t-elle conclu.