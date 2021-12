Barbara Opsomer, son bébé recouvert de tâches rouges : des images frappantes, la pédiatre d'aucune aide

Barbara Opsomer est une nouvelle femme depuis qu'elle a donné naissance à son premier enfant, Gabriel, aujourd'hui âgé de 7 petits mois. Un rôle de maman que la belle brune de 30 ans assume à plein temps pour son plus grand plaisir. Mais avoir un bébé c'est également beaucoup de travail et surtout de l'inquiétude à foison. Ce jeudi 16 décembre 2021, l'ancienne candidate de Secret Story (2017) l'a bien constaté en relevant d'impressionnantes plaques rouges sur le visage de son fils. Très active sur Instagram, elle s'est empressée de partager en story quelques images avec ses abonnés pour avoir leurs avis sur les causes de cette éruption cutanée. (Voir notre diaporama).

Malheureusement, Barbara Opsomer n'a pas encore réponse à toutes ses questions. "Peut être que c'est de l'eczéma qui arrive pendant ses poussées dentaires sauf que je ne vois pas de dents pousser pour l'instant. Je n'ai pas changé son alimentation, j'ai changé ses draps hier, c'est peut être ça... Je ne sais pas, peut être de l'eczéma qui pousse comme ça...", envisage-t-elle.

Celle qui a déjà donné la réplique à Jean Reno pour un film Netflix ne peut pas non plus compter sur sa pédiatre pour y voir plus clair et pour cause... elle ne s'entend pas du tout avec cette dernière. "Et puis ma pédiatre, je ne l'appellerais pas en urgence pour lui demander parce qu'elle n'est pas très compétente on va dire. D'ailleurs, c'est le truc que je dois faire : trouver une nouvelle pédiatre !", a-t-elle annoncé.

Mise à part ces rougeurs soudaines, le jeune Gabriel semble se porter à merveille. Il est en tout cas très bien entouré par tout l'amour de sa maman pour évoluer dans les meilleurs conditions. Quant à son père, son identité reste encore bien mystérieuse. Au mois de septembre dernier, on pouvait néanmoins se faire un semblant d'idée quant à son allure à travers une photo de famille étonnante partagée par Barbara Opsomer. L'ancienne vedette de télé-réalité en profitait également pour confier qu'elle s'était remise avec lui après une brève rupture survenue pendant sa grossesse.