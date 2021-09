Barbara Opsomer amoureuse : elle est de nouveau en couple avec le père de son fils !

Barbara Opsomer est une jeune maman heureuse... et amoureuse ! L'influenceuse découverte dans Secret Story vient de partager la bonne nouvelle sur son compte Instagram, elle est de nouveau en couple avec le père de son fils. La jolie brune de 31 ans a fait sa révélation en légende d'un beau cliché de famille, sur lequel le visage de son compagnon, désireux de garder l'anonymat, est remplacé par un filtre.

"Joyeux 4 mois Amour. Pour les 4 mois de notre fils, on a décidé de vous dévoiler en exclusivité notre portrait de famille. Vous me l'avez tant demandé, il est enfin là.. C'est tout ce que vous verrez du papa de Gabriel, mais pour ceux qui demandent, oui nous sommes toujours ensemble. Mon ange, que tu grandis vite ! Tu m'impressionnes de jour en jour. Enfin... tu NOUS impressionnes. Avec Papa on est tellement fiers de toi. On t'aime notre petit Gabriel".