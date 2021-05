Barbara Opsomer maman : elle dévoile le visage de son fils et se confie sur un début de baby-blues

Si l'arrivée de Gabriel dans sa vie a tout l'air d'un rêve, Barbara Opsomer rencontre tout de même quelques difficultés. Via sa story Instagram, celle qui a donné la réplique à Jean Reno dans un film Netflix a confié être sujette au baby-blues. "Bébé va super bien, il est sage. Il a rencontré sa famille aujourd'hui du côté de son papa. C'était un super beau moment. Et moi je lutte complètement je pense contre un certain baby blues. C'est très bizarre ce sentiment d'être à la fois heureuse et très malheureuse. Je vous en parlerai quand je pourrais mettre plus de mots sur ce que je ressens. Pour l'instant, c'est très dur. Je pense que j'ai un gros traumatisme de mon accouchement que je vais devoir travailler", a-t-elle déclaré.

Car oui, l'accouchement de Barbara Opsomer ne fut pas une partie de plaisir. Sans rentrer dans les détails, elle a expliqué "avoir morflé" et avoir été contrainte de subir une césarienne.