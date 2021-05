Barbara Opsomer maman : le prénom angélique de son fils dévoilé

Le 3 mai 2021 restera une date très particulière pour Barbara Opsomer. Ce jour-là, la candidate de Secret Story 11 (2017) a donné naissance à son premier enfant. Un petit garçon dont elle n'a pas souhaité dévoiler le prénom d'emblée. Mais le 5 mai, elle a mis fin au suspense.

C'est une femme comblée que les internautes peuvent découvrir depuis le début de la semaine. Barbara Opsomer rêvait d'avoir un enfant, un voeux enfin exaucé. Depuis son accouchement, qui n'a pas été des plus simples, elle profite donc de chaque moment avec son bébé. Elle ne manque toutefois pas de donner quelques nouvelles à ses fans. Ainsi, après avoir dévoilé des premières images de sa merveille, la jeune femme a mis en ligne une magnifique publication, l'occasion pour ses abonnés d'enfin découvrir le prénom de son fils.

Barbara Opsomer a dévoilé une photo sur laquelle son bébé dort contre elle. "Je t'ai attendu depuis si longtemps mon amour. Le 3 mai à 22h32, tu as enfin décidé de pointer le bout de ton nez et dès ce moment, j'ai su que ma vie commençait. Le chemin fut long et douloureux, je n'ai pas vécu l'accouchement dont je rêvais, mais tu es là et depuis tu as effacé tout mes maux. L'essentiel pour moi est que tu sois en bonne santé. Tu es apparu comme un ange, tu ressembles à un ange, nous avons donc décidé de te prénommer Gabriel. Mon Fils, quel bonheur immense de pouvoir enfin te serrer dans mes bras, t'observer, t'admirer dans les moindres détails", peut-on lire. Encore aujourd'hui, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets a du mal à réaliser qu'elle est mère.