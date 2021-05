Barbara Opsomer maman : photos de son bébé très chevelu, né après un accouchement par césarienne

Elle l'a tant attendu et il est enfin là ! Lundi 3 mai 2021, Barbara Opsomer est devenue maman pour la toute première fois. C'est un petit garçon qui a pointé le bout de son nez, dont le prénom est toujours méconnu. Si elle n'a pas encore fait les présentations officielles, l'ancienne candidat de Secret Story (2017) a en revanche déjà donné de ses nouvelles comme au moment d'annoncer la naissance de son fils. Ce fut alors l'occasion d'apprendre que son accouchement ne fut pas un mince affaire. "J'ai pas mal morflé. Mais bébé va bien. Il est beau... Mon dieu qu'est-ce qu'il est beau ! Je ne savais pas qu'un bébé pouvait être aussi beau. Et ça a été très dur, très très dur. Mais tout a disparu quand je l'ai vu", s'est-elle contentée de confier.

Ce mercredi 5 mai, un peu en meilleure forme, Barbara Opsomer a repris la parole via sa story Instagram pour en dire un peu plus sur cet accouchement difficile. "Tout va bien, j'ai juste très très très très mal au ventre à cause de la césarienne. Parce qu'on a dû me faire une césarienne, je vous expliquerai tout ça", a-t-elle révélé depuis sa chambre de maternité. La jolie brune n'en demeure pas moins sur un petit nuage et apparaît émerveillée par son enfant en bonne santé. "Bébé va bien, il a été très sage hier, là il commence peut être un peu à montrer son caractère. C'est plus au niveau de la tétée que c'est compliqué. Ça me fait très mal et il est très en demande donc ce n'est pas évident, il faut s'accrocher, on sait que l'allaitement ce n'est pas facile au début. Mais je tiens bon. Je profite, je passe mon temps à l'admirer, à regarder ses magnifiques cheveux qui me font toujours autant halluciner. Il est incroyablement mignon. Je suis la plus heureuse du monde", a-t-elle déclaré le sourire aux lèvres.

Et il est vrai que le bambin a l'air tout à fait craquant. Sans montrer sa bouille, Barbara Opsomer a d'ores et déjà partagé quelques photos (voir diapo) sur lesquelles ont peut constater de son importante chevelure noire et de son tout petit gabarit. Des traits physiques dont on ne sait pas encore de qui il a hérité, lui dont le papa reste inconnu. Barbara Opsomer n'a jamais souhaité dévoiler son identité, révélant cependant s'être séparée de lui durant sa grossesse.