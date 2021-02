Barbara Opsomer enceinte : "petit problème de croissance" pour son bébé

Barbara Opsomer attend un heureux événement. Fin janvier, la candidate de Secret Story 11 (2017) a annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant. Le 18 février 2021, elle a donné des nouvelles de son bébé et a admis auprès de ses abonnés qu'elle était un peu inquiète.

Mercredi, Barbara Opsomer s'est rendue chez le gynécologue afin de voir "si tout allait bien". Son instinct lui disait de faire un examen et elle ne s'est pas trompée. "J'y suis allée parce que je sentais depuis quelques semaines qu'il fallait que j'aille faire un check-up par rapport à sa taille. Je me rends compte que mon ventre n'est pas vraiment très gros pour bientôt 8 mois. Et effectivement il a un petit souci de croissance, à surveiller", a confié la jeune femme de 30 ans.

Malgré tout, Barbara Opsomer souhaite rester optimiste. Hors de question pour elle de s'effondrer ou se poser mille questions. "Je pense qu'il ne faut pas trop que je me mette ça dans la tête. Je pense que ça va devenir quelqu'un de fort, de grand. Tout ira bien. Mais effectivement il est un peu petit. Ce n'est pas grave, il faut surveiller, il faut faire attention. J'y retourne dans deux semaines pour voir s'il a un peu grandi", a-t-elle conclu. Nul doute que l'ancienne habitante de la Maison des Secrets tiendra ses abonnés au courant.

En revanche il y a une chose que ses fans ne connaîtront jamais : l'identité du papa de son bébé. Barbara Opsomer ne l'a jamais révélée et, à l'occasion d'une interview pour Sam Zirah, elle a bien fait comprendre qu'elle ne le ferait jamais. Mais elle avait donné quelques détails de leur histoire. "J'ai bien évidemment rencontré quelqu'un. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Ca fait huit mois. En fait je suis tombée enceinte au bout d'un mois. On a décidé de le garder parce que j'en avais envie et il a décidé d'assumer son rôle de père. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce milieu, du coup il n'a pas du tout envie que je le mette en avant. Je peux le comprendre et je respecte son choix. Je pense que c'est même mieux comme ça", avait-elle expliqué.