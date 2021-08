Barbara Opsomer de nouveau en couple avec le père de son fils ? Cette petite phrase qui sème le doute...

Barbara Opsomer est sur un petit nuage depuis qu'elle est devenue maman. Le 3 mai dernier, elle a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon qui a hérité du prénom angélique Gabriel. Le bambin a cependant pointé le bout de son nez dans des circonstances inhabituelles puisque sa maman révélée dans Secret Story en 2017 était déjà séparée du papa. Au mois d'avril, elle annonçait en effet leur rupture, à un mois d'accoucher. "J'en ai parlé dans certaines interviews mais c'est du passé. Je ne suis plus avec lui donc pas la peine d'en parler. Merci", déclarait-elle sur ses réseaux.

Depuis, Barbara Opsomer a tout de même fait savoir que ce mystérieux homme qu'elle s'est toujours refusée de présenter faisait bel et bien partie de la vie de son fils. Et jeudi 19 août 2021, elle a confié qu'il faisait également partie de la sienne ! "On prépare les vacances, on reloue une voiture parce que moi ma voiture... Ce n'est pas possible. Mes valises, plus celles du petit, plus celles du papa, plus le chien... Ce n'est pas possible", a-t-elle confié en story Instagram. Il n'en fallait pas plus pour comprendre que la jolie brune profiterait de ses vacances à ses côtés. Cela voudrait-il dire que leur couple s'est reformé ? Le mystère reste pour l'heure entier.

Une chose est sûre, la relation entre Barbara Opsomer et le père de Gabriel a toujours été particulière. Entre eux, les choses sont allées très vite. "Le soir où j'ai rencontré le papa de mon enfant, j'étais chez moi, j'avais beaucoup bu. Je savais que j'allais sortir donc j'étais encore un peu dans la destruction", a-t-elle reconnu pour le média ZoneOff. Et un mois seulement après leur coup de coeur l'un pour l'autre, la jeune femme est tombée enceinte. "J'ai décidé de le garder, je lui en ai fait part et il m'a dit 'je serai là, je ferai les choses, je serai un bon papa et je te lâcherai pas'", révélait-elle. Tout porte à croire qu'il a tenu parole !