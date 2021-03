Barbara Opsomer enceinte après 1 mois de relation : "Ce n'est pas facile dans notre couple..."

Barbara Opsomer ne pourrait pas être plus heureuse. Après s'être longtemps cherchée et avoir vécu une enfance quelque peu chaotique rythmée par la séparation de se parents et des mauvaises rencontres, l'ancienne candidate de télé-réalité s'apprête à trouver son équilibre. En effet, à 30 ans, elle attend son premier enfant ! C'est un petit garçon qui pointera le bout de son nez d'ici quelques semaines. "Dans ma vie prochainement, il va se passer la plus belle chose dont je pouvais rêver. C'est d'avoir un enfant. Aujourd'hui, je suis prête à accueillir ce petit-être et à l'aimer. J'ai l'impression d'être faite pour ça, pour être maman, que c'est mon rôle sur cette Terre", s'est-elle réjouie lors d'une interview pour le média ZONE OFF sur YouTube.

Et qu'en est-il du père de son bébé ? Peu de temps après l'annonce de sa grossesse, Barbara Opsomer a indiqué que ce dernier faisait toujours partie du paysage. En revanche, elle refuse de révéler son identité. Lors de cette interview, l'ex candidate de Secret Story (2017) s'est toutefois confiée sur leur rencontre fortuite. "Le soir où j'ai rencontré le papa de mon enfant, j'étais chez moi, j'avais beaucoup bu. Je savais que j'allais sortir donc j'étais encore un peu dans la destruction. Et je me suis dis dans ma tête que la seule chose qui pourra me rend réellement heureuse et qui me fera arrêter toutes ces merdes, c'est d'avoir un enfant. Et je l'ai pensé tellement fort que le soir même j'ai rencontré le papa de mon enfant. Bon, c'était pas voulu dans le sens où ça faisait qu'un mois qu'on était ensemble. Ce n'était pas voulu. Pas tout de suite en tout cas mais c'est arrivé et voilà, ça va être un super papa", a-t-elle déclaré.

On apprend à se connaître...

Barbara Opsomer admet tout de même que leur relation n'est pas des plus évidentes à gérer. "Ce n'est pas facile dans notre couple parce que on apprend à se connaître en fait, ça ne faisait qu'un mois qu'on se connaissait, je suis tombée enceinte, j'ai décidé de le garder, je lui en ai fait part et je lui ai dit 'je comprendrai que tu ne veuilles pas de cet enfant mais sache que moi je vais le garder, je ne te demandes rien, juste je t'en parles parce que c'est normal' et il m'a dit 'je serai là, je ferai les choses, je serai un bon papa et je te lâcherai pas'", s'est-elle souvenue. Un véritable soulagement pour Barbara Opsomer. "J'avais très peur de ça mais en même temps je ne pouvais pas demander à quelqu'un que je connaissais depuis un mois de prendre cette responsabilité aussi lourde et aussi importante." Aujourd'hui, c'est bel et bien à deux qu'ils regardent vers l'avenir et attendent avec impatience leur fils. "Il y a de l'amour, on est complètement différent, mais je sais que ça va être un bon papa", a conclu la joli brune, avec sérénité.