Barbara Opsomer enceinte : le sexe de son bébé révélé, elle ne cache pas sa joie !

Déjà un mois que Barbara Opsomer a créé la surprise en annonçant sa grossesse, peu après avoir présenté Ali, un orphelin du Maroc qu'elle voulait adopter. La jeune femme, révélée au public en 2017 lors de sa participation à la onzième saison de Secret Story, est enceinte de son premier enfant. Ce jeudi 25 février 2021, sur Instagram, elle annonce le sexe de son bébé. Alors, Barbara Opsomer attend-t-elle une fille ou un garçon ? Réponse en vidéo...

Et c'est un garçon ! "J'ai eu tellement peur que ce soit une fille, que ça soit mon mini moi et qu'elle reproduise ma crise d'ado et les bêtises que j'ai pu faire haha ! Non, plus sérieusement au début j'étais persuadée que c'était un petit mec, puis après j'étais sûre que c'était une petite princesse mais je savais que quoiqu'il arrive je serai comblée de bonheur. Et puis, il y a eu ce jour incroyable où j'étais chez ma mère et je me rappelle m'être imaginée avec une petite fille puis avec un petit garçon. Et d'un coup alors que tout était éteint et que tout le monde dormait, la télé s'est allumée, le volume était très fort ! Je sursaute et je regarde brièvement la télé qui vient de s'allumer toute seule ! Je vois 3 personnes âgées chanter dans un micro Les Mots Bleus de Christophe ! Sur le coup je n'ai même pas fait le lien. C'est le lendemain que je me suis dis mais attends c'est carrément un signe ! Une des plus belles surprises de mes anges pendant ma grossesse. Et oui c'est un petit prince et je l'aime déjà tant. Ne dit-on pas fils à sa maman ?", écrit-elle.