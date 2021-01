Barbara Opsomer (Secret Story) enceinte : elle ne renonce pas à l'enfant qu'elle voulait adopter

Il y a quelques jours, Barbara Opsomer a annoncé être enceinte de son premier enfant. A travers une vidéo postée sur Instagram, l'ancienne candidate de Secret Story (2017) a ainsi dévoilé son baby-bump très arrondi, témoignant de ses sept mois de grossesse. Barbara Opsomer attendait donc déjà son heureux événement lorsqu'elle s'est battue pour adopter un petit garçon au Maroc, Ali. Malheureusement, le dossier de Barbara a été refusé. La jolie brune continue toutefois de rendre visite à ce fils qu'elle aimerait avoir. Mercredi 27 janvier 2021, elle se trouvait d'ailleurs à Marrakech, où il vit dans l'attente de trouver une famille. Et comme à chaque fois, leur rencontre fut bouleversante pour Barbara.

"Ali. Quel bonheur de te revoir aujourd'hui... J'appréhende toujours avant de croiser ton premier regard... Peur que tu me rejettes, peur que tu m'en veuilles, peur que tu ne me reconnaisses pas. Aujourd'hui tu m'as regardée et tu m'as souris... Tu as joué avec moi et tu t'es laissé câliner tout contre moi... Tu sais mon ange, je ne te lâche pas... Je serai toujours là. Les choses sont ainsi pour l'instant mais rien n'est figé. Tu fais partie de notre vie et je ferais tout pour que tu saches que tu peux compter sur moi. Je t'aime", a-t-elle écrit en légende de sa dernière publication. Barbara y dévoile une photo en noir et blanc d'elle et Ali ainsi qu'une vidéo de leur parenthèse affectueuse.