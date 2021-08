Jeremstar a frôlé la mort : les images impressionnantes de son accident

D'ordinaire, ce sont des stories remplies de joie et de bonne humeur que Jeremstar partage avec ses abonnés, sur Instagram. Mais ce mardi 10 août 2021, le ton était plus grave et pour cause, le jeune homme de 34 ans a frôlé la mort.

A l'instar de nombreuses personnalités, Jeremstar est actuellement en vacances. Si certaines ont préféré s'envoler pour l'étranger, l'influenceur est resté en France. Il a en effet posé ses valises dans le Sud, à Banyuls-sur-mer. Un séjour que ses fans peuvent suivre sur les réseaux sociaux. Mais il a viré au cauchemar ce mardi comme l'a dévoilé Jérémy Gisclon (de son vrai nom) en story.

Alors qu'il était en pleine promenade sur les hauteurs de la région, Jeremstar a été victime d'un accident. "Hier j'ai failli mourir. Grâce au travail remarquable des pompiers de Banyuls-sur-mer, je suis sain et sauf. J'ai vécu un véritable enfer et je peux vous garantir qu'à présent je compte bien profiter de la vie plus que jamais", a-t-il écrit en légende d'une photo sur laquelle on peut voir plusieurs pompiers en plein sauvetage.

A l'heure où il écrivait ce message, Jeremstar n'avait pas encore dévoilé en détails ce qu'il s'était passé. En larmes, il déclarait alors : "Je vous raconte tout dans pas longtemps. J'ai vu ma vie défiler." Il a fallu attendre peu de temps avant que le compagnon de Lorenzo ne dévoile une vidéo de son incident qui aurait pu lui coûter la vie. "Ils m'ont littéralement sauvé la vie hier après une chute d'une falaise qui s'effritait complètement... Je suis resté 2h immobilisé au dessus de 15 mètres de vide. Le pire moment de ma vie. (...) Tout est allé si vite... Je suis passé près de la mort et ça m'a vraiment traumatisé.", peut-on notamment lire en légende.

Dans la vidéo, Jeremstar revient en détails sur ce qu'il s'est passé. Alors qu'il était en pleine randonnée et qu'il regardait s'il y avait un accès à la plage, il a glissé. "Je ne pourrais pas vous expliquer ce qu'il s'est passé. Ca a été extrêmement vite. C'était un terrain extrêmement glissant qui s'effritait. (...) Je me suis retrouvé bloqué, à tenir en équilibre sur une racine de je ne sais quoi. J'avais le pied sur une espèce de plante. Je me suis dit qu'à tout moment ça allait lâcher", se souvient-ilPendant une heure, il a tenté de s'en sortir seul, mais son amie et lui ont fini par appeler les pompiers. "Je luttais, j'avais les membres qui étaient crispés. Ca a été un enfer. Si je glissais je trouvais la mort", poursuit-il. Fort heureusement, il a trouvé la force de tenir et d'attendre les secours. Un sauvetage "périlleux" comme les internautes ont pu le voir avec les images dévoilées par le jeune homme. Selon lui, même les pompiers n'étaient pas "hyper sereins".