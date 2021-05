Jeremstar en larmes après un test PCR : la vidéo hilarante de son dépistage

C'est une torture à laquelle nous devons nous plier depuis plus d'un an maintenant : les tests PCR. Avant n'importe quel départ en vacances à l'étranger, ce prélèvement nasal censé dépister la covid-19 est devenu l'étape incontournable et obligatoire pour embarquer dans un avion. Bien décidé à partir en Grèce à Mykonos avec son amoureux Lorenzo, Jeremstar a dû se plier à cette "simple" formalité qui s'est révélée être un moment d'une atrocité sans pareille pour le Youtubeur. Assis devant la personne qui s'apprête à lui insérer l'énorme coton tige dans le nez, Jeremstar apparaît particulièrement crispé et sur les nerfs.

Noon !

"Je déteste !" prévient-il la jeune femme. "Faut pas bouger hein" tente de lui dire l'infirmière, tout en approchant vaillamment son coton tige. "Oui je sais, noon !" hurle le jeune homme. "Bon j'y vais" annonce l'infirmière avant d'enfoncer ni vu ni connu la tige dans l'une des narines du Youtubeur. Tapant des pieds, soufflant, devenant tout rouge et presque au bord des larmes, Jeremstar essaye tant bien que mal de rester stoïque face à ce coton tige malveillant. "La deuxième narine maintenant" rassure la jeune femme. Une fois le test terminé, elle lui souffle : "Ça va !" Épuisé, Jeremstar répond : "Oui ça va hein, vite fait oui ! J'en ai marre de faire ça !" En légende sa sa vidéo, l'ancien animateur de l'émission Le bain de Jeremstar écrit : "Bientôt le départ en Grèce, j'espère que mon résultat sera négatif. Je vous dis ça ce soir en story."

Un sketch qui a fait rire bon nombre d'internautes sur Instagram. "Les claquements de pieds j'adore", "Désolée... mais j ai ri !!!! Fort", "C'est tellement désagréable", "Le cri entre les deux fois où elle met le coton de tige", "Une vidéo que je peux sentir Hahaha", "Oh mon pauvre ...comme je te comprends !!!" peut-on lire en commentaires. Finalement le test de Jeremstar s'est révélé négatif et celui-ci est bien parti à Mykonos. Tout est bien qui finit bien pour le jeune homme de 34 ans.