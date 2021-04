Barbara Opsomer enceinte : une "photo" de bébé dévoilée, accouchement imminent !

Elle s'apprête à vivre l'un des plus beaux moments de sa vie. Barbara Opsomer, qui se rêve mère depuis des mois, devrait accoucher très bientôt si l'on en croit l'évolution impressionnante de son joli baby bump. Le visage de son enfant, d'ailleurs, est déjà bien visible sur les dernières échographies 3D obtenues par la future maman. Folle de joie à l'idée de serrer ce bébé dans ses bras, elle a partagé ce portrait, un peu prématuré, sur les réseaux sociaux en déclarant, d'ores et déjà, sa flamme à la chair de sa chair.

"Mon trésor, tu ne peux pas imaginer ce que je ressens quand je regarde ces images. Mon coeur se serre, écrit la jolie Belge de 30 ans. Ce sentiment saisissant, indescriptible. Un peu de moi, un peu de ton papa et ce petit visage apparaît. Je pleure de bonheur, je pleure d'impatience, je pleure tellement je t'aime déjà si fort. Ma chair, mon sang, que prendras-tu de moi ? Ma folie, ma passion, ma sensibilité, mon caractère, ma joie ? L'idée de bientôt pouvoir t'admirer durant des heures me donne la chair de poule. Je ferai sûrement des erreurs mais sois en sûr, je ferai toujours de mon mieux." Ses plus belles insomnies, rêveuses, sont encore à venir.