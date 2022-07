Beatrice Borromeo, Elle McPherson avec son charmant fils... Pluie de stars au défilé Dior

Les défilés de la maison de couture Christian Dior sont toujours très suivis dans le monde entier. Chaque année, des mannequins et personnalités publiques font crépiter les flashs des photographes dans des tenues spectaculaires, que ce soit pour monter sur le podium ou pour simplement assister aux événements de la marque. Ce lundi 4 juillet n'a pas échappé à la règle et c'est la collection automne-hiver 2022-2023 qui était à l'honneur.

Des stars du grand écran étaient de la partie comme la très belle Ana Girardot et Sandrine Kiberlain, sans oublier les mannequins comme Lily Alridge et Romee strijd ou encore l'Australienne Elle MacPherson, magnifique au photocall de la soirée - aux côtés de son fils Arpad Flynn Alexander Busson - dans une robe beige resplendissante. Le 16 juin dernier, c'est en compagnie de son autre fils Aurelius Cy qu'elle attirait les photographes, pour la présentation de la collection Dior croisière 2023 à Séville.

Beatrice Borromeo sublime

Des membres de familles royales et princières ont également fait le déplacement, que ce soit l'Espagnole Victoria Federica de Marichalar y Borbón ou encore Beatrice Borromeo, membre d'une célèbre famille aristocrate italienne. L'ambassadrice de la maison Dior est également mariée à Pierre Casiraghi, le plus jeune fils de la princesse Caroline de Monaco. La journaliste et mannequin de 36 ans était très charmante au premier rang dans une longue et magnifique robe blanche avec un bandeau coloré dans ses cheveux, assorti à ses yeux.

À noter que le monde du cinéma était particulièrement bien représenté avec la présence de nombreuses actrices venant du monde entier comme Alba Rohrwacher, Amira Casar, Sigourney Weaver, Mathilde Warnier, Liza Koshy ou encore Zoe Saldana, qui tient un rôle dans Avatar. L'actrice de King Kong Naomi Watts était également là, assise juste à côté du patron de Christian Dior Pietro Beccari. La fondatrice et créatrice de la marque Rouje, Jeanne Damas, s'est également prêtée au jeu.