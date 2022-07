Ana Girardot : Apparition remarquée au défilé Christian Dior, le chic à la française

Ana Girardot était particulièrement en vue ce lundi 4 juillet dans les rues parisiennes, à l'occasion du défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2022-2023 Christian Dior. Pour l'occasion, l'actrice du Flambeau a décidé de sortir le grand jeu en se parant d'une tenue ravissante oscillant entre du beige et du bleu marine. Un look très classe qui n'a laissé personne indifférent. Sans oublier sa coiffure très soignée, en parfaite symbiose avec tout le reste. Pourtant, la concurrence était de taille puisqu'elle était entourée de plusieurs mannequins de grande envergure qui ont l'habitude des défilés entre l'Italienne Bianca Brandolini, la Néerlandaise Romee Strijd ou encore l'Américaine Lily Aldridge.

Entre la mode et le cinéma

Mais si Anne Girardot pose si c'est bien, ce n'est pas pour rien. Car oui, outre ses talents de comédienne, Ana Girardot apprécie tout particulièrement la mode. En mai dernier, c'est à l'occasion du 75e Festival International du Film de Cannes que la jolie blonde a ébloui les spectateurs dans sa longue et magnifique robe noire décolletée accompagnée d'un sublime bijoux Pascal Le Segretain. Et ce toujours dans une élégance implacable dont elle-même a le secret. Tout récemment, le 23 juin plus précisément, elle a été aperçue au défilé homme d'Alexandre Mattiussi en train de poser dans une tenue plutôt originale.

"Ma mère me photographiait sans cesse quand j'étais petite. J'adorais ça, j'adore toujours", a déjà déclaré la Parisienne dans les colonnes du Point, elle qui avait ouvert les portes de son dressing au magazine Vogue en avril dernier pour présenter fièrement sa garde-robe. Mais en plus de la mode et du cinéma, Ana Girardot doit également s'occuper de son petit garçon Jazz, qui serait né d'une relation avec un ancien amour de jeunesse rencontré à New York alors qu'elle y faisait des études de théâtre. Il y a deux ans, on apprenait sa séparation avec le fils de l'ancien Premier Ministre Dominique de Villepin, prénommé Arthur.