Béatrice Dalle : "Harvey Weinstein a toujours été super correct avec moi"

Dans une interview accordée à "Télé Star" dans le numéro du 19 août 2019, Béatrice Dalle se livre sur mouvement #Me Too et sa relation avec Harvey Weinstein, avec qui elle a déjà travaillé. L'actrice de 54 ans évoque également une tentative d'agression sexuelle dont elle a été victime...

Dans À l'intérieur, on retrouve Béatrice Dalle dans un étonnant rôle de policière. "On m'a donné tellement de rôles de folles que je suis contente de jouer les patronnes. (...) On m'a souvent traitée de folle parce que je dis ce que je pense, parce que j'ai une grande gueule. Mais je ne suis pas quelqu'un de méchant", confie l'actrice, qui avoue être "exigeante" sur un tournage. Une exigence qu'on retrouve dans ses choix de carrière, elle qui a tenu à travailler avec le réalisateur Vincent Lannoo, à la tête de la fiction de France 2. "Je fais toujours la comparaison avec un tableau. Ce n'est pas la chaise en paille qui est intéressante, c'est le regard de Van Gogh. Sinon, c'est un catalogue Ikea", poursuit-elle. À la télévision, au cinéma et même sur les planches. Béatrice Dalle partage l'affiche de la pièce Elephant Man avec son grand complice JoeyStarr. Une adaptation à voir à partir du 3 octobre 2019, aux Folies Bergère à Paris. Retrouvez l'interview de Béatrice Dalle en intégralité dans le dernier numéro de Télé Star (N°2238) paru le 19 août 2019.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos