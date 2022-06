Bébé empoisonné dans une crèche : témoignage glaçant d'une jeune maman hantée par le drame

Ce drame s'est produit à Lyon mais tous les parents de jeunes enfants se sont sentis concernés après la mort d'un bébé de 11 mois, décédé dans un crèche privée la semaine dernière. Une auxiliaire de puériculture, ne supportant plus les pleurs d'un bébé, lui a administré du Destop, ce produit toxique qui sert à déboucher les canalisations. Mise en examen, la femme de 27 ans, sans antécédent judiciaire ou psychiatrique, a été écrouée. Au-delà de la tragédie, c'est un dysfonctionnement du système des crèches privées qui est pointé du doigt, où semble régner le besoin de réduire les coûts et augmenter les profits, au détriment des enfants et de leur famille. Un couple a livré à 20 Minutes un témoignage inquiétant de leur expérience de garde au sein du réseau People&Baby incriminé aujourd'hui.

Cela fait près d'un an qu'Emilie et Steeve Grégoire sont parents d'une fille, Louise. Au moment de reprendre le travail, leur enfant entre dans la crèche Nido de Sévigné (Lyon 3e) du groupe People&Baby. Après avoir été satisfait de l'environnement où était accueillie la fillette, les parents ont déchanté rapidement : "D'un coup, il n'y a plus eu que deux salariés, dont on ne connaissait pas les fonctions exactes", explique la maman, neuropsychologue à l'Hôpital Femme mère enfant de Bron.

Puis, le 22 novembre 2021, ce couple de trentenaires a récupéré Louise, 4 mois, "avec de grosses traces à la tempe et autour de l'oeil". Ils ont pris des photos pour garder des preuves et les ont transmises à 20 Minutes. La nouvelle directrice de la crèche ne leur a pas donné d'explications et aucun déroulé des faits n'a été transmis aux parents. Ils ont décidé alors de déposer un main courante puis une plainte auprès de la brigade de protection des familles, tout en retirant leur bébé du Nido de Sévigné. Elle est désormais gardée par sa grand-mère. De son côté, la structure n'est jamais revenue depuis vers les parents désoeuvrés.

Le drame du bébé intoxiqué a fait ressurgir l'angoisse chez Emilie Grégoire : "J'étais effondrée vendredi en découvrant que cet empoisonnement était dans une crèche People & Baby. Je ne dors plus depuis plusieurs nuits, comme si j'avais moi-même perdu un membre de ma famille. Ce drame me hante."