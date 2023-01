Benjamin Baroche (Ici tout commence), la fin de son contrat tout proche : son avenir dans la série incertain

Depuis 2020, Benjamin Baroche interprète avec brio le personnage d'Emmanuel Teyssier, le tyrannique chef pâtissier dans la série Ici tout commence. Autant détesté que redouté par les élèves et même les autres professeurs de l'établissement, ce personnage est devenu incontournable dans la série de TF1. Il se retrouve d'ailleurs au coeur d'une nouvelle intrigue actuellement et, à cette occasion, l'acteur Benjamin Baroche a accordé une interview avec Télé Star, laquelle est issue du numéro du magazine paru ce lundi 9 janvier.

Au cours de cet entretien, Benjamin Baroche est notamment revenu sur son casting pour Ici tout commence, confiant ne pas avoir auditionné pour d'autres rôles que celui de Teyssier, et a révélé apporter parfois ses idées pour certains dialogues "quand (il sent) qu'ils peuvent être améliorés" car "parfois, c'est un peu trop grossier ou un peu trop méchant". "Surtout en termes de rythme ou de syntaxe, je sais ce qui va marcher dans la bouche de Teyssier ou pas", a-t-il assuré.

Je ne veux pas jouer Teyssier en pilotage automatique

S'il a beau être un expert de son personnage, Benjamin Baroche n'est toutefois pas certain de vouloir l'incarner outre mesure. Ainsi, à la question de savoir s'il envisagerait de quitter la fiction quotidienne, le comédien de 51 ans a répondu, mitigé : "Oui et non". Et pour lui de s'expliquer : "D'un côté, j'ai envie d'emmener ce personnage le plus haut possible et d'un autre côté, je ne veux pas jouer Teyssier en pilotage automatique. Le jour où je sentirais que j'ai moins la niaque, j'arrêterai. Il est hors de question que je fasse les choses à moitié ou de manière désinvolte. Par conséquent, je fonctionne intrigue par intrigue, scène par scène, et je ne projette pas au-delà de la fin de mon contrat, qui s'arrête en juillet 2023".

Benjamin Baroche a en attendant d'autres projets. "Je vais faire mon retour au théâtre à partir du mois de mars. Je jouerais dans Créanciers, une pièce d'August Strindberg avec Julie Debazac (Aurore dans Demain nous appartient) et Philippe Calvario, qui est aussi le metteur en scène", a-t-il annoncé à nos confrères.