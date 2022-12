Ici tout commence : Deux acteurs en couple vivent leur amour au bout du monde, photos de leur séjour gourmand

Il n'est pas rare que les acteurs trouvent l'amour sur un plateau de tournage. Et les stars d'Ici tout commence ne font pas exception. Si on sait qu'il y a déjà eu des idylles en dehors des caméras, un seul couple est officiel. Celui formé par Lucien Belvès Mariani, qui interprète Lionel Lanneau dans la série de TF1, et Alizée Bochet, qui prêtait ses traits à Ludivine Rivière. Sur les réseaux sociaux, les deux stars ne se cachent plus, l'occasion de découvrir leurs folles aventures.

Récemment, Lucien Belvès Mariani et Alizée Bochet ont quitté la France afin de passer un séjour à New York, aux Etats-Unis. Et les acteurs n'ont pas simplement visité les sites culturels emblématiques de la ville. Ils en ont aussi profité pour... manger. "Tourisme culinaire US", peut-on lire en légende. En illustration, les internautes ont pu découvrir plusieurs photos de la charmante brune en train de régaler ses papilles. Boissons sucrées, glace, donuts ou rainbow cake, elle ne s'est rien refusée (et elle a bien raison !).

Sur la plupart des photos, Alizée Bochet pose seule. Le public a tout de même pu découvrir un cliché sur lequel elle pose avec Lucien Belvès Mariani, en train de siroter une boisson.