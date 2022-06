Ici tout commence : Deux acteurs en couple et complices, images de leur virée ensoleillée

Il arrive régulièrement que les acteurs trouvent l'amour sur les plateaux de tournage. Du côté de Plus belle la vie par exemple, Emanuele Giorgi est tombé amoureux de Cécile Mazéas et ensemble, ils ont fondé une famille. La série à succès de TF1 ne fait pas exception. Deux acteurs se sont mis en couple et depuis leur officialisation, ils partagent quelques unes de leurs aventures sur Instagram.

Il y a le ciel, le soleil et la mer du côté de Lucien Belves et Alizée Bochet. L'interprète de Lionel Lanneau et celle de Ludivine Rivière semblent actuellement en vacances. Et les tourtereaux n'ont pas manqué de dévoiler leur bonheur sur les réseaux sociaux. Ainsi, les internautes ont pu découvrir dans la story de la brunette les deux acteurs en voiture avec une autre personne. La jeune femme est assise sur les genoux de celui qu'elle aime, les cheveux au vent dans la décapotable deux places dans laquelle il se trouvait.

De son côté, Lucien Belves a partagé une photo sur laquelle il apparaît avec sa chère et tendre. Tous deux apparaissent tout sourire. Une photo prise à la plage, juste après une baignade semble-t-il. En guise de légende, le charmant acteur a posté deux coeurs. Une tendre photo qui a à coup sûr ravi les fans du couple.

C'est en octobre dernier que les anciens partenaires de jeu de Clément Rémiens (Maxime Delcourt) ont officialisé leur divine idylle. Pour ce faire, ils se sont dévoilés très complices en vidéo lors d'une virée en voiture. Leur baiser furtif n'avait pas échappé à leurs abonnés, enchanté d'enfin savoir qu'ils étaient ensemble. Car avant cela, s'ils se dévoilaient inséparables, ils n'avaient pas souhaité lever le voile concernant leur relation.

Début janvier, deux autres acteurs d'Ici tout commence intriguaient le public. Tom Darmon (Tom Azem) et Sarah Fitri (Martha Guéraud) ont partagé un repas en tête-à-tête avant de profiter d'une promenade dans les rues de Paris. Il n'en fallait pas plus pour que le public les croit en couple. Des rumeurs sur lesquelles le petit-fils de Gérard Darmon et la jeune femme ne se sont jamais exprimées.