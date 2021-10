Ici tout commence, deux comédiens en couple : virée romantique en voiture pour officialiser

Ce sont des histoires qui passionnent toujours autant. Depuis toujours, des relations se font et se défont sur les plateaux de tournage du monde entier. Certains des plus grands acteurs ont trouvé leur moitié de cette manière et cela peut arriver aux plus jeunes. C'est le cas de deux vedettes de la série quotidienne Ici tout commence (TF1). À savoir Lucien Belvès Mariani et Alizée Bochet. Alors que le duo s'affiche complice sur les réseaux sociaux depuis un bon moment maintenant, ce n'est que ce lundi 18 octobre 2021 qu'ils ont finalement décidé d'officialiser leur couple.

En effet, sur Instagram, ils ont posté la même story immortalisée lors d'une virée en voiture. Une sortie câline car Lucien et Alizée semblent cramponnés l'un à l'autre, allant même jusqu'à s'échanger un furtif baiser. Le doute n'est alors plus permis quant à la nature de leur relation. Les internautes et fans d'Ici tout commence s'en doutaient toutefois certainement tant les comédiens apparaissent inséparables ces derniers mois. En regardant de plus près leur compte Instagram, on peut imaginer que leur idylle a débuté en décembre 2020, soit un mois seulement après le lancement de la fiction.