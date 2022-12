Benjamin et Adelina (Le Meilleur Pâtissier) en couple : ils opèrent un très gros changement dans leur vie !

Mercredi 7 décembre, la saison 11 du Meilleur Pâtissier s'est achevée. C'est la benjamine de la compétition Manon qui a remporté la victoire. Mais pour le finaliste Benjamin qui s'est battu jusqu'au bout face à elle, l'aventure s'est révélée toute aussi gagnante. Et pour cause, il y a trouvé l'amour ! En effet, lors du tournage, le candidat a craqué pour sa camarade Adelina "sous la tente", au bout de la cinquième semaine. Et depuis, plus question pour eux de se quitter.

D'ailleurs, ils ont beaucoup de projets en tête, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Justement, contactés par nos confrères de Closer pour leur numéro paru ce 9 décembre en kiosques, Benjamin et Adelina ont révélé avoir récemment eu le courage de bouleverser leur quotidien pour pouvoir réaliser leurs rêves. "Grâce à l'émission, il y a deux semaines, nous avons quitté nos CDI !", ont expliqué l'ancien acheteur en fruits et légumes et la responsable d'un magasin de vêtements.

Quand on est tous les deux, on est hyper forts. On a de super idées

Une grande étape de passée pour le couple qui souhaite désormais collaborer ensemble et qui se donne les moyens pour. "On vient de créer notre auto-entreprise qui s'appelle Ben et Adé. On est fiers de le dire. Quand on est tous les deux, on est hyper forts. On a de super idées. On fait des ateliers, puis on va faire des box de pâtisserie qui seront disponibles d'ici janvier", avaient-ils déjà annoncé lors d'une interview pour Télé Loisirs.

Décidément inséparables depuis qu'ils ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre, Benjamin et Adelina s'étaient déjà lancés très rapidement dans un gros engagement : celui de vivre ensemble. Une suite logique et nécessaire pour eux qui vivaient au départ à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Lui, originaire de Toulouse, a alors accepté de la rejoindre en Belgique, où elle est installée avec son fils Adem (4 ans, né d'une précédente relation). "On se voyait toutes les deux semaines mais au bout de deux mois à vivre ainsi, on n'en pouvait plus, on se manquait trop. C'est à ce moment-là que Benjamin a pris la décision de venir. Et depuis, ça marche hyper bien. On ne regrette pas du tout", avait assuré Adelina.