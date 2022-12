Benjamin et Adelina (Le Meilleur Pâtissier) en couple : cette grande étape qu'ils ont passée en seulement 2 mois

La compétition du Meilleur Pâtissier touche doucement à sa fin mais pour deux candidats, tout est déjà gagné ! En effet, au mois de novembre dernier, Benjamin et Adelina ont révélé avoir craqué l'un pour l'autre lors du tournage de leur saison. "Nous étions très loin d'imaginer qu'une rencontre sous cette tente allait changer nos vies... C'est entre rires, pleurs, stress et fatigue qu'est née cette belle histoire... et pourtant sur le papier rien n'était simple, l'un de Toulouse, l'autre de Belgique, mais l'amour triomphe toujours", écrivaient-ils sous un post Instagram.

Depuis ils filent toujours le parfait amour et ont d'ores et déjà de nombreux projets ensemble. Mais l'un d'entre eux s'est concrétisé très rapidement. Celui d'emménager ensemble. Comme dit plus haut, plusieurs kilomètres les séparaient et la situation est vite devenue invivable pour l'un et l'autre. La décision de cohabiter s'est donc naturellement imposée... deux mois après la fin du tournage du Meilleur Pâtissier. "Il aurait fallu qu'il quitte son boulot dans le sud pour me rejoindre mais était-il prêt pour cela ? C'est compliqué de tout quitter pour une personne qu'on ne connaît que depuis deux mois. On ne pouvait pas non plus habiter tout de suite ensemble. Il fallait d'abord voir si ça marchait. On se voyait toutes les deux semaines mais au bout de deux mois à vivre ainsi, on n'en pouvait plus, on se manquait trop. C'est à ce moment-là que Benjamin a pris la décision de venir. Et depuis, ça marche hyper bien. On ne regrette pas du tout", a expliqué Adelina lors d'une interview pour Télé Star.

Le seul point pour lequel j'ai du mal à m'y faire...

Quitter sa ville de Toulouse adorée ne fut néanmoins pas une mince affaire pour Benjamin, lequel a toutefois trouvé la parade pour y revenir régulièrement. "Ç'a été dur, oui mais je ne me suis pas posé la question. Le seul point pour lequel j'ai du mal à m'y faire, c'est le temps. Mais je garde quand même un pied dans mon sud-ouest natal, puisqu'on vit trois semaines en Belgique et une à Toulouse. Je suis sûr que ça fait du bien à Adé un peu de soleil (rires)", a-t-il estimé de son côté.

Benjamin et Adelina forment par ailleurs une famille recomposée puisque la jolie brune est maman d'un petit garçon de 4 ans prénommé Adem, avec qui son compagnon pâtissier s'entend très bien !