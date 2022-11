Benjamin Pavard séparé de Rachel Legrain-Trapani : le beau gosse est-il toujours célibataire ?

C'est l'une des très belles histoires de la Coupe du monde 2018 qui s'est jouée en Russie. Alors uniquement connu des amateurs de football, Benjamin Pavard s'est fait un nom auprès des Français en réussissant des prestations de grande qualité tout au long de la compétition. S'il ne fallait retenir qu'une seule action, ce serait bien évidemment son but d'anthologie face à l'Argentine, qui l'a propulsé dans une autre dimension et a permis aux Bleus de s'en sortir avec aux coéquipiers de Lionel Messi. Quatre ans plus tard, le défenseur qui évolue au Bayern de Munich fait toujours partie des cadres et à 26 ans, il est l'une des valeurs sûres de l'effectif de Didier Deschamps.

Malgré tout, son premier match face à l'Australie n'a pas été franchement rassurant et les dernières informations qui sortent dans la presse indiquent qu'il se pourrait bien que le Français soit sur le banc de touche, remplacé par Jules Kounde. Un statut qui se fragilise donc, mais Benjamin Pavard n'en reste pas moins l'un des chouchous du public français, qui a notamment beaucoup suivi sa belle romance avec l'ancienne Miss France, Rachel Legrain-Trapani. La belle brune de 34 ans avait officialisé leur couple en mai 2018, quelques semaines avant que le natif de Maubeuge ne devienne champion du monde. Une histoire qui n'a malheureusement pas duré bien longtemps puisqu'en février 2019, leur rupture a été confirmée.

Benjamin Pavard en couple avec une autre Miss France ?

Si Rachel Legrain-Trapani a depuis retrouvé l'amour dans les bras de Valentin Léonard, quand est-il de Benjamin Pavard ? Difficile à dire puisque le beau gosse est très discret sur sa vie privée, que ce soit sur ses réseaux sociaux ou dans ses interviews. En novembre 2020, des rumeurs faisaient état d'une histoire entre le footballeur et une autre Miss France bien connue, Alicia Aylies. Des spéculations qui n'ont jamais été confirmées par les deux stars et on peut donc imaginer que le défenseur des Bleus est toujours un coeur à prendre !

Très discret en dehors des terrains, Benjamin Pavard va en tout cas devoir se montrer aujourd'hui face au Danemark, en espérant qu'il soit une nouvelle fois le sauveur des Bleus !