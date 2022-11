Benjamin Pavard en état d'ébriété : interpellé au volant, la star des Bleus écope d'une lourde sanction

Benjamin Pavard est devenu en l'espace de quelques secondes l'un des chouchous du public français, lors de ce fameux France-Argentine en Coupe du monde où il marque l'un des plus beaux buts de la compétition. Depuis, il est entré dans le coeur des supporters des Bleus qui lui ont même écrit un hymne à sa gloire. Il faut dire que le joueur de 26 ans est devenu un taulier de l'équipe de Didier Deschamps et il y a de grandes chances qu'il soit présent dans le groupe pour la prochaine Coupe du monde, qui démarre dans seulement quelques semaines. L'ancien compagnon de l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani, avec qui il a été en couple près d'un an, évolue depuis plus de six ans en Allemagne et la vie semble très bien se passer pour lui.

Au sein du prestigieux Bayern Munich, le latéral droit de 26 ans est épanoui, preuve en est, il a marqué un joli but hier soir avec son club en coupe d'Europe. Une belle soirée donc pour l'international français, mais qui a été assombrie quelques heures plus tôt par les révélations du quotidien allemand Bild. En effet, le média a révélé que le joueur a été contrôlé au volant de sa voiture en état d'ébriété il y a quelques semaines par la police allemande. D'après leurs informations, il avait un taux d'alcool supérieur à 0,8 grammes par litre dans le sang, dépassant ainsi la limite en vigueur outre-Rhin qui est fixée à 0,5 grammes.

Un mois sans permis et une belle allemande pour le joueur

En état d'ébriété, Benjamin Pavard a dû faire face aux conséquences de son acte et la police n'a pas été tendre avec celui qui a fait une très belle impression lors du dernier Festival de Cannes. Ce dernier s'est vu retirer son permis de conduire pour au minimum un mois et d'après nos confrères, il aurait écopé d'une amende de 500 euros. "Le club a bien réagi, Benji a bien réagi, il a reconnu son erreur, et c'en est une, c'est sûr. Je me réjouis qu'il ait marqué un but important lors d'une journée qui n'a pas été facile", a déclaré son entraîneur en club Julian Nagelsmann, mardi soir, confirmant ainsi l'information sortie quelques heures plus tôt.

Pour l'heure, Benjamin Pavard n'a pas encore réagi publiquement, mais après son but d'hier soir, il semble bien que l'affaire soit déjà oubliée pour l'international français.