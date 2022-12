Alicia Aylies enceinte de son premier enfant : Benjamin Pavard, soupçonné d'être le père, sort du silence

Samedi soir, une nouvelle Miss France a été élue. Il s'agit d'Indira Ampiot (Miss Guadeloupe), une jeune femme de 18 ans seulement qui succède ainsi à Diane Leyre. Autant sur les réseaux sociaux qu'auprès du jury, la reine de beauté a fait l'unanimité. Il faut dire qu'elle a réussi chaque étape de la compétition avec brio, des défilés aux discours, jusqu'à répondre correctement aux questions d'anciennes Miss. Cette année, Alicia Aylies a notamment fait le déplacement pour interroger les candidates justement et notre ancienne ambassadrice élue en 2017 s'est dévoilée tout simplement sublime, toute en transparence pour mettre en avant son baby bump. Car oui, Alicia Aylies est enceinte de son premier enfant. Elle officialisait la bonne nouvelle quelques jours plus tôt lors de l'avant-première d'Avatar 2 à Paris. Le mystère reste néanmoins entier autour de l'identité du papa...

Mais ces derniers jours, il semblerait que l'attention se porte sur Benjamin Pavard. Et pour cause, en 2020, le footballeur se retrouvait très régulièrement à surfer sur le profil Instagram de la jeune femme et à "liker" ses publications. C'était donc à se demander s'il n'avait pas craqué pour les beaux yeux de la brunette et s'ils ne formaient pas un couple. Le blogueur Aqababe a alors souhaité vérifier la rumeur le disant aujourd'hui papa du futur bébé d'Alicia Aylies. Et pour cela, il a envoyé un message à Benjamin Pavard lui-même. "Salut frérot j'espère que tu vas bien, j'ai lu dans la presse que t'allais être papa (père de l'enfant d'Alicia Aylies Miss France 2017), félicitations", lui a-t-il lancé lors d'une conversation repartagée dans sa story Instagram. Et pour le footballeur des Bleus de répondre, vraisemblablement très amusé par la situation : "Ah non c'est pas moi !". Benjamin Pavard a ensuite précisé : "Je ne suis pas en couple avec elle déjà".

Alicia Aylies très secrète sur sa vie sentimentale

Il faudra donc encore se montrer patient pour connaître l'homme dans la vie d'Alicia Aylies, laquelle ne s'est jamais épanchée sur sa vie privée depuis son sacre. A noter qu'en 2018, on lui prêtait une relation avec le footballeur Kylian Mbappé et l'année suivante, avec l'ex candidat de Danse avec les stars, Terence Telle. Des rumeurs qu'elle balayait d'un revers de la main. "Je n'ai aucune déclaration officielle à faire sur ma vie privée ! Alors on va tous se contenter de ce que je dis ou affiche sur les réseaux sociaux", avait-elle simplement répliqué une fois.

Benjamin Pavard est tout aussi discret lorsqu'il s'agit de ses amours. On lui connaît toutefois une relation passée avec Rachel Legrain-Trapani, une ex-Miss France, qu'il a fréquenté quelques mois avant que leur différence d'âge n'ait raison de leur couple. Depuis, il serait toujours un coeur à prendre mais, sans certitude aucune.