Indira Ampiot sans maquillage : Miss France 2023 méconnaissable, des photos dévoilées

Avec son visage de poupée et son jeune âge, on pourrait avoir tendance à penser qu'elle est encore un peu jeune pour endosser un rôle aussi important que celui de Miss France. Mais que nenni. Sûrement déjà bien préparée par sa mère à ce qui l'attend, Indira Ampiot est surtout très consciente de ses devoirs et sait ce qu'elle veut. L'étudiante en communication qui a mis ses études entre parenthèses afin de se consacrer pleinement à cette aventure avait déclaré, le soir de son élection en juillet dernier. "J'ai la volonté de réussir, le dessein de représenter notre belle île et j'ai la conscience des responsabilités." Voilà qui est dit !

On lui souhaite un joli règne.