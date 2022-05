Cannes 2022 : Kylie Minogue et Benjamin Pavard profitent d'une soirée gourmande

C'est toujours l'occasion d'assister à des rencontres inattendues ! Le festival de Cannes 2022 a ouvert ses portes et comme chaque année une ribambelle de stars est invitée à fouler le tapis rouge et à se présenter aux traditionnelles mondanités. C'est à la soirée de la célèbre enseigne de glaces, Magnum, ce jeudi que des vedettes aux horizons bien différents se sont croisées sur le photocall.

C'est notamment la chanteuse australienne Kylie Minogue qui a illuminé l'événement en se présentant dans une robe très courte noire avec des manches longues et des épaulettes. Le temps ne semble décidément pas avoir d'emprise sur la belle blonde de 53 ans, égérie pour Magnum, qui a exhibé sa silhouette de rêve sous l'oeil des photographes.

A ses côtés la DJ Peggy Gou était une des attractions de la soirée. En effet, les deux femmes ont collaboré ensemble pour la marque de glaces en réalisant la bande son de la dernière publicité. Le morceau en question est plus précisément une reprise du titre culte de Kylie, Can't Get You Out Of My Head, revisité à la sauce pop culture coréenne par Peggy Gou. Cette dernière avait opté pour une sublime robe bleue ciel, qu'elle avait accompagnée par de longs gants de la même couleur.

Issu d'un univers bien différent, l'ex de Rachel Legrain-Trapani et footballeur champion du monde Benjamin Pavard était également au rendez-vous. Celui qui vient de terminer sa saison du côté de Munich en Allemagne était de passage sur la croisette accompagné de son plus beau sourire sur le photocall. Il avait opté pour une jean blanc qu'il portait avec une veste bleue à carreaux sur un tee-shirt gris. MC Solaar, Iris Mittenaere et son compagnon Diego, Carla Ginola et son fiancée Adrien Erka,Frederique Bel, Jean Claude Jitrois, Naomi Jon, Bruce Darnell et Riccardo Simonetti ont également participé à l'événement.

La 75e édition du Festival de Cannes et ses festivités en marge se poursuivront tout du long de la quinzaine jusqu'au 28 mai prochain.