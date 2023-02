Kylie Minogue célibataire : Après 5 ans d'amour et des fiançailles, la chanteuse de nouveau seule à 54 ans

Ils se sont aimés, n'eurent pas beaucoup d'enfants (même aucun d'ailleurs) et... ont fini par se quitter. Triste nouvelle pour la légendaire chanteuse Kylie Minogue puisqu'on apprend en ce samedi 4 février 2023 que son histoire d'amour avec son compagnon vient de s'arrêter net. L'interprète de l'incontournable tube qu'est Can't Get You Out of My Head se retrouve donc célibataire à 54 ans.

Cette relation avait débuté en 2018, alors que les deux tourtereaux avaient été présentés par des amis en commun. Son choix s'était alors porté sur Paul Solomons. Si ce nom ne vous évoque peut-être pas grand chose, sachez tout de même que c'est une personne influente du milieu de la mode et des médias puisqu'il est le directeur de la version britannique du fameux magazine GQ. Ensemble, ils ont formé un couple très discret, préférant rester à l'écart des caméras et ne pas évoquer leur couple dans la presse spécialisée.

Cette séparation intervient seulement un peu plus d'un an après le retour de Kylie Minogue dans son pays natal, l'Australie, et alors qu'elle est actuellement en pleine préparation pour une nouvelle tournée musicale qui l'emmènera aux quatre coins du monde. Pourtant, ils étaient relativement habitués à vivre l'un sans l'autre puisque lors du confinement lié à la pandémie du Covid-19, ils avaient passé neuf mois sans se voir, Kylie Minogue restant en Australie tandis que son amoureux était lui dans la capitale du Royaume-Uni, Londres.

Une femme puissante

Interrogé par le Sun, un proche des anciens amoureux explique : "Un couple résiste difficilement aux longues distances. Kylie et Paul ont vraiment essayé de faire en sorte que les choses fonctionnent, mais le décalage horaire a fini par les tuer - Paul ne pouvait pas vraiment faire un saut à Melbourne pour un long week-end lorsque les choses étaient tendues". Malgré tout, ce n'est pas la première fois que la star de la chanson se retrouve dans cette situation. "C'est une femme puissante, qui a énormément de succès - et elle ne se morfond pas quand elle a le coeur brisé", peut-on lire. Kylie Minogue et Paul Solomons avaient fait le choix de se fiancer il y a deux ans. Reste maintenant à voir si ce choix est définitif ou si le couple peut se donner une seconde chance.