Benjamin Salisbury (Une nounou d'enfer) méconnaissable : que devient Brighton ?

Les rires tonitruants de Fran Drescher résonnent encore fort dans nos mémoires. Et dire que vingt et un ans ont passé depuis la fin de la série Une nounou d'enfer ! Difficile à croire. Mais si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, les personnages du programme se sont réunis pour apporter un peu de soleil et de bonne humeur à tous ceux qui sont confinés dans l'ennui. Sur YouTube, Sony Pictures Entertainment diffuse effectivement, depuis le 6 avril 2020, des "épisodes pandémiques" dans lesquels les anciens acteurs du show rejouent des scènes du passé... à distance, évidemment. Un bonheur, un indice aussi du temps qui file.

L'intégralité du cast d'origine a répondu présente. Fran Drescher, bien sûr, mais aussi Charles Shaughnessy (Mr. Sheffield), Daniel Davis (Niles), Renée Taylor (Sylvia Fine), Rachel Chagall (Val) et Lauren Lane (C.C. Babcock) du côté des adultes, Nicholle Tom (Margaret), Benjamin Salisbury (Brighton) et Madeline Zima (Gracie), les petits enfants du show... plus si petits que ça ! La compositrice et interprète du générique, Ann Hampton Calloway, s'est même prêtée au jeu en chantant son mythique air enjoué au piano. Ne manque plus que la très regrettée Ann Morgan Guilbert, a.k.a grand-mère Yetta.