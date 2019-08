Fran Drescher : la nounou est toujours d'enfer à 61 ans !

Vous vous demandez sans doute régulièrement ce que devient Fran Drescher, nous avons la réponse ! Le 30 juillet 2019, l'héroïne tonitruante d'Une nounou d'enfer a été photographiée à la sortie du restaurant Craig's de Los Angeles. Sourire immense et tenue parsemée de motifs floraux, la comédienne affichait une silhouette divine dont des jambes infinies, rehaussées par une discrète paire d'escarpins beiges. Le 30 septembre prochain, l'icône pop célébrera ses 62 ans... et n'a clairement rien à redouter du temps qui file.

Elle a beau avoir rangé sa cape de super nanny durant l'année 1999 - vingt ans, déjà... -, Fran Drescher n'a pas chômé loin des beaux yeux de Monsieur Scheffield. Sa voix si particulière lui a d'ailleurs valu de beaux rôles dans l'univers merveilleux de l'animation. En 2012, 2015 et 2018, la comédienne a notamment prêté ses cordes vocales à un autre personnage haut en couleur sur grand écran : celui d'Eunice, l'épouse de Frankenstein dans la saga Hôtel Transylvania.

Fran Drescher a plus d'une corde à son arc. Elle vient d'ailleurs de révéler au magazine Fashionista qu'elle était en train de préparer une petite surprise qui risque bien de faire des ravis. "Je suis très heureuse de voir que la nouvelle génération aime autant la série, qu'elle regarde Une nounou d'enfer, c'est génial. Vous connaissez beaucoup de sitcoms qui arrivent à séduire toute une nouvelle génération ? s'enthousiasme-t-elle. Maintenant, on travaille sur quelque chose que je ne peux pas encore annoncer. Mais je pense que les fans vont être vraiment heureux en l'apprenant." Un reboot serait-il envisageable ? En attendant de pouvoir en dire plus, Fran Drescher a confirmé qu'elle travaillait sur le pilote d'un talk-show mixant célébrités et gastronomie intitulé Dinner at Fran's, qu'elle s'apprête à proposer à la chaîne américaine Bravo. L'année 2020 risque donc d'être bercée de cols roulés multicolores et de rires grinçants...