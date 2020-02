Benoît Dubois et la chirurgie esthétique : il dévoile combien il a dépensé

Découvert il y a bientôt dix ans dans l'émission de télé-réalité Secret Story, en 2010, Benoît Dubois est l'un des quelques candidats à ne pas avoir sombré dans l'anonymat. Après avoir participé à de nombreux autres programmes comme Carré ViiiP (2011) et Les Anges de la télé-réalité (2014), le jeune homme est devenu chroniqueur puis animateur. Aujourd'hui, avec plus de 188 000 abonnés sur son compte Instagram, il dispose également d'une communauté sur les réseaux. Très actif, il partage régulièrement son quotidien et parle souvent de ses opérations de chirurgie, sans filtre.

Invité sur le plateau de Morandini Live, diffusé sur CNews, le beau blond est d'ailleurs revenu plus en détail sur ces quelques séjours à l'hôpital et n'a pas hésité à dévoiler les sommes dépensées pour se refaire une beauté. "Je n'ai peut-être pas dépensé 10 000 euros, mais on s'en approche, on n'est pas très loin...", déclare-t-il avant de préciser la nature de ses opérations : "J'ai fait le nez à 4 200 euros, mais j'ai eu un prix parce que c'est un ami qui m'a opéré. J'ai fait une LPS, une pénoplastie, c'est-à-dire une liposculpture du pénis, et j'en ai eu pour 3 500 euros. J'ai fait beaucoup d'injections sur le visage : les pommettes, la mâchoire mandibulaire pour la masculiniser..."

Si beaucoup de ces opérations ont été réalisées uniquement pour une question d'esthétisme, Benoît Dubois a en revanche toujours été complexé par son nez. Cette opération a donc été mûrement réfléchie : "Déjà quand j'avais 16 ans, je maquillais mon nez pour essayer de l'affiner. J'ai bien réfléchi jusqu'à mes 23 ans, avant de passer le cap. Et je ne regrette pas du tout !", affirme-t-il avant de préciser qu'il fait tout ça pour lui et "pas pour la télévision".

Aujourd'hui, le beau blond continue ses apparitions télévisées notamment dans Fort Boyard et Un dîner presque parfait. Il est notamment un chroniqueur récurrent dans Touche pas à mon poste (C8) depuis 2018.