Benoît (Mariés au premier regard) papa : il dévoile le visage de son fils Maxim

A noter que le 1er décembre 2019, c'est la petite Zélie, deuxième fille de Tiffany et Justin de la saison 1 de Mariés au premier regard, qui a vu le jour.

Pour rappel, c'est le 2 juillet dernier que Benoît a officialisé la grossesse de sa chère et tendre. Le beau brun a reposté une photo déjà publiée par Anaïs sur son compte Facebook. On pouvait y voir trois paires de chaussures. "Février 86", "novembre 89", "décembre 2019", lisait-on en dessous. En légende, il écrivait : "Je pensais que notre amour était à son apogée, mais il peut encore se multiplier. Ce ne fut pas un long fleuve tranquille, mais aujourd'hui on peut enfin dire qu'on va bientôt être une famille #mumtobe #love #pregnant #family #happyness #baby #mum2019 #lovelife #dec2019." Fin août, l'ex-candidat a ensuite révélé sur Facebook qu'il allait avoir un petit garçon.

Dans Mariés au premier regard, Benoît avait épousé Nathalie. Leur histoire n'avait toutefois pas duré après le tournage. "Avec Nathalie, on n'est plus ensemble. (...) À la fin de l'émission, on a décidé de divorcer, mais de rester ensemble, on a emménagé ensemble pendant plusieurs mois, et on s'est séparés en septembre 2016", expliquait le jeune homme à nos confrères de Purebreak en décembre 2016.

Environ un an plus tard, Benoît s'était confié à Télé Loisirs. Il avait alors annoncé avoir retrouvé l'amour dans les bras d'Anaïs. "Anaïs était de Toulon et on s'est rencontrés par hasard sur Snapchat", racontait-il.