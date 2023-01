Benoît Michel en couple avec une belle comédienne : leur fille Mila est le portrait craché de l'acteur !

En plus d'être un acteur talentueux vu dans les séries Clem, La vengeance aux yeux clairs, Fais pas ci, fais pas ça et bientôt Le meilleur d'entre nous, Benoît Michel est aussi un gendre idéal et un père de famille. En août 2019, il devenait en effet papa d'une petite fille prénommée Mila. Avec sa compagne Justine Lautrette, elle aussi comédienne, il avait cependant décidé de préserver le visage de sa merveille. Une résolution qu'il a tenu pendant un an, avant de finalement céder...

En décembre 2020, il dévoilait donc la frimousse de la fillette pour la toute première fois. "Je ne comptais pas l'exposer sur les réseaux mais elle est mon rayon de soleil qui m'aide à garder le moral... Alors cadeau pour Noël : je vous présente ma fille Mila", écrivait-il en légende d'une photo où il tient sa fille dans ses bras en un geste très tendre et paternel. Si les fans de l'acteur ont été ravis de découvrir le visage de la petite fille, beaucoup n'ont pas manqué de relever la très grande ressemblance qui unit père et fille. En effet, il apparaît que Benoît Michel et sa petite Mila sont de véritables sosies !