Benoit Michel (Clem) : Photo inédite de sa fille Mila qu'il "ne comptait pas exposer"

"Je pense vraiment bien fort à vous tous et toutes. Petits et grands. J'espère que vous êtes arrivés à cette fin d'année en un seul morceau. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tendrement", poursuit Benoit Michel, adressant de jolis mots à ses followers.

De quoi faire craquer les internautes. Ils sont en effet nombreux à fondre devant l'adorable bouille de la petite Mila. Parmi eux, Agustin Galiana qui incarne Adrian Munoz dans la série Clem. "Très belles fêtes à toi et toute ta famille ! Mila est très belle. Besos amigo", écrit-il.

Déjà un an et quatre mois que Mila fait le bonheur de ses parents. Juliette Lautrette, également comédienne, a donné naissance au premier enfant du couple le 22 août 2019. "Elle est née... Merci beaucoup pour vos messages de félicitations et vos attentions, ça me fait tellement chaud au coeur, je vous embrasse", écrivait à l'époque le comédien et jeune papa en guise d'annonce. L'arrivée de la fillette est survenue un mois après la révélation de la grossesse de Juliette Lautrette. Toujours sur le réseau social de partage d'images, Benoit Michel avait publié plusieurs photos de lui et sa belle, le ventre très arrondi.