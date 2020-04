Agustín Galiana (Clem) : Une scène de sexe incendiaire coupée au montage...

Il a mis le feu sur le plateau de tournage ! C'est ce qu'a raconté le bel Agustín Galiana sur Instagram, en live avec Jarry le jeudi 9 avril 2020. Reconnu par le public français pour son rôle d'Adrián Muñoz dans la série Clem, sur TF1, le comédien espagnol a été questionné à propos d'une scène particulièrement hot... dans tous les sens du terme. "Il paraît que dans Clem, le premier jour de tournage, tu as dû te mettre tout nu devant Élodie Fontan, a rappelé l'humoriste. Dans la scène où on voit tes fesses en gros plan." Ce que l'on ignorait, c'est qu'une partie de l'histoire est passée pour aux oubliettes à cause d'un petit incident technique.

En s'approchant de sa partenaire de jeu, Agustín Galiana a effectivement frôlé le drame. "Il faut que je te dise que cette séquence, elle a été coupée, a précisé le comédien de 41 ans. Je devais me mettre dans la baignoire et me jeter sur elle et on faisait l'amour. Et l'anecdote de cette séquence, c'est qu'il y avait plein de bougies partout et, au moment où je me suis mis dans la baignoire et qu'on a fait semblant de faire l'amour, tout d'un coup, les cheveux d'Élodie étaient en train de brûler !" Une belle entrée en matière !

Ses fesses sont décidément au centre de toutes les attentions. Et si ces parties charnues mettent des étoiles dans les yeux des téléspectateurs, c'est qu'un motif astral y est tatoué. C'est ce que montrait Agustin Galiana, sans trop de pudeur, en 2018 sur le plateau des Enfants de la télé. "Je me suis fait avoir par ma belle-soeur, se souvenait-il. Elle est esthéticienne et un jour elle m'a dit 'J'ai fait un cours pour les tatouages, ça ne va durer que deux ans'. Je me suis dit 'pourquoi pas, je vais me faire faire une étoile là où je ne la vois pas'. Comme un cobaye, je me suis prêté au jeu." Son tatouage n'a pourtant jamais cessé de briller puisque, douze ans plus tard, il était bel est bien toujours en place. Mais que voulez-vous, c'est ça d'être une star...