Agustin Galiana totalement nu : le chanteur, ultra sexy, se déshabille intégralement sur Instagram !

Ces deux derniers connaissent plutôt bien Agustin Galiana, puisque le premier a partagé avec lui la saison 8 de Danse avec les stars (que l'Espagnol avait gagné avec Candice Pascal) et que le second lui a succédé en finale dans la saison 9 (où il s'était incliné contre Iris Mittenaere et Clément Rémiens). Depuis 2020, tous les deux partagent également l'affiche de la série de TF1 Ici tout commence.

En tout cas, c'est un nouveau visage d'Agustin Galiana que l'on découvre là : plutôt séducteur lorsqu'il chante, avec son accent espagnol sexy, il va rarement jusqu'à se déshabiller entièrement ! Très apprécié des téléspectateurs, il est entré en 2016 dans la distribution de la série Clem, ultra-populaire depuis plus de dix ans, et y interprète Adrian, le frère de l'héroïne.

Papa d'un petit garçon avec Alyzée (Elodie Fontan qui a depuis quitté la série) dans la série, celui-ci reste bien plus discret sur sa vie privée dans la réalité. Refusant d'aborder le sujet, il est en tout cas très proche de sa famille espagnole, qu'il retourne voir le plus souvent possible.