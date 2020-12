Agustin Galiana, son envie d'être père : pourquoi il ne le peut pas pour le moment

Voilà maintenant sept ans qu'Agustin Galiana s'est installé en France. Et en aussi peu de temps, le bel espagnol de 42 ans a réussi le pari de s'imposer dans le paysage médiatique. Ses participations dans les séries Chefs et Clem mais aussi sa victoire dans Danse avec les stars aux côtés de Candice Pascal en 2017 ont incontestablement fait de lui une personnalité très demandée. Mais Agustin Galiana suscite également la curiosité, notamment autour de sa situation amoureuse. Et pour cause, le comédien garde sa vie sentimentale secrète.

Jarry a tout de même tenté d'en savoir plus en l'invitant dans son émission sur YouTube, le Jarry Show. Malheureusement pour l'humoriste, Agustin Galiana a encore une fois joué la carte du joker. "Mystère. Ça je ne peux pas le dire", a-t-il déclaré dans un sourire. Et d'ajouter, taquin : "On m'a tellement saoulé avec cette question que je m'attendais à ce que tu sois plus intelligent que tous les autres animateurs". Plus sérieusement, il explique avoir "décidé depuis cet été" qu'il ne dirait plus rien sur le sujet.

J'ai la fibre paternelle

Mais cela ne l'empêche pas en revanche de confier ses désirs de paternité. "Je me vois papa, mais pour l'instant je n'ai pas la situation pour en avoir", avoue-t-il. Agustin Galiana précise ensuite ce qui serait justement sa situation idéale pour commencer à pouponner. "Avoir du temps et ne pas être centré sur ma carrière, je pense qu'il faut avoir du temps de qualité pour ses enfants, mais j'ai la fibre paternelle très très réveillée. Je m'entends très bien avec les enfants. J'adore les enfants", déclare-t-il.

Et il est vrai que l'emploi du temps de l'acteur reste chargé, en dépit de l'épidémie de coronavirus actuelle. Lors d'une interview pour Purepeople, il nous le détaillait, révélant n'accorder que peu de temps à sa vie privée. "Mes amis se plaignent de ne pas me voir assez, du fait que je ne suis pas assez disponible. Mais là, je suis sur le tournage de la saison 11 de Clem, je suis sur Ici tout commence, je fais la promo de l'album Plein soleil, il y a la télé, les concerts qui arrivent. Alors je n'ai pas beaucoup de vie personnelle. Certains ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça avec le travail. Mais quand tu as passé quatre ans à attendre les coups de fil des producteurs, quand tu réussis à avoir des projets, tu ne penses à rien d'autre..."

L'émission du Jarry Show avec Agustin Galiana en invité est à retrouver en intégralité sur YouTube.