Agustin Galiana : Son été très sexy sous le soleil de Grèce et d'Espagne

Entre deux tournages et trois chansons, le bel Agustin Galiana s'est accordé un joli tour des pays chauds d'Europe. Et il aurait été dommage de ne pas profiter de ces températures caniculaires ! Sur son compte Instagram, le comédien espagnol de 41 ans a partagé de nombreux clichés de ses différents séjours... rarement embarrassé par le tissu.

Première étape des festivités : l'île de Syros, dans les mythologiques Cyclades grecques. Le héros sanguin de la série Clem s'est promené - torse nu la plupart du temps - sur les plages de sable fin, sur les quais du port d'Ermoupoli et a été aperçu gambadant jovialement dans la ville d'Ano Syros, repaire parfumé des bougainvilliers et des galettes de nougat - dites "halvadopita de Korres".

Ivre d'huile d'olive, de maisons blanches et de produits de la mer, Agustin Galiana s'est ensuite envolé en direction de ses terres natales. Lui qui est originaire de Villajoyosa, dans la province d'Alicante, est retourné dans sa ville natale. "La plage, en été, c'est un 'must' pour moi !", s'amuse-t-il. Et force est de constater qu'en Grèce comme en Espagne, le grand gagnant de Danse avec les stars 8 a largement profité de l'eau salée... quand son entourage, lui, profitait de la succulente vue de ses muscles saillants.

Agustin Galiana ne va pourtant pas tarder à reprendre du service. Auteur de trois albums studio - dont l'un, éponyme, a connu récemment une réedition -, le chanteur diffusera sa voix solaire lors d'une date inédite dans la capitale parisienne. Le 2 février 2020, il rejoindra les planches de l'Alhambra, dans le dixième arrondissement, pour chanter ses tubes à l'image de T'en va pas comme ça ou Je n'aime que toi. A côté de son amour pour la musique, Agustin fera également le bonheur des téléspectateurs en conservant le rôle d'Adriàn Muñoz auprès de Lucie Lucas. Son accent doux et chantant n'est donc pas près de quitter vos oreilles.